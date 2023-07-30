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Усик сказал, когда планирует завершить карьеру

Усик сказал, когда планирует завершить карьеру
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и действующий обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) высказался о завершении профессиональной карьеры.

«Я не знаю, сколько ещё буду выступать, пока бог даёт мне силы, но нужно быть реалистами. Думаю, два или три года. Вы не заработаете все деньги в мире. Я хочу видеть своих детей, мои сыновья растут, и сейчас им нужно давать то, что они должны получать от отца», – приводит слова Усика издание Przeglad Sportowy.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в августе 2022 года, Усик одержал повторную победу над двукратным чемпионом мира Энтони Джошуа. 26 августа во Вроцлаве (Польша) Усик проведёт обязательную защиту против британца Даниэля Дюбуа.

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