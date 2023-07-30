«Ты на вершине мира, детка!» 50 Cent поздравил Кроуфорда с победой

Известный рэп-исполнитель 50 Cent поздравил американца Теренса Кроуфорда с победой в бою с Эрролом Спенсом за пояс абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.
«Поздравляю Теренса Кроуфорда с большой победой сегодня вечером. Ты на вершине мира, детка!» – написал рэпер на своей странице в «Твиттере», опубликовав совместную фотографию с боксёром.
Фото: Из личного архива 50 Cent
Напомним, 30 июля в Лас-Вегасе (США) прошёл боксёрский вечер от PBC. В главном бою чемпион мира в трёх весовых категориях и действующий обладатель титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) сразился за звание абсолютного чемпиона с соотечественником Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO), владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF. Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в девятом раунде.
- 30 июля 2023
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