Леннокс Льюис обратился к Теренсу Кроуфорду после его победы над Спенсом
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный британец Леннокс Льюис прокомментировал результат поединка между соотечественниками Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и Эрролом Спенсом (28-1, 22 KO), состоявшегося сегодня, 30 июля, в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).
«Большие поздравления Теренсу Кроуфорду с великолепной победой. Люблю, когда два отличных бойца делают шаг вперёд и устраивают бой, который хотят увидеть фанаты. Огромное уважение Теренсу и Эрролу за стремление к славе, истории и званию абсолютного чемпиона! Поздравляю, Теренс. Эррол, извлеки урок», – написал Льюис в социальных сетях.
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