Артур Бетербиев перенёс срочную операцию, бой с Каллумом Смитом отложен

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) перенёс срочную операцию, сообщает в социальных сетях основной промоушен бойца Eye of the Tiger.

У россиянина была диагностирована костная инфекция, из-за чего он был вынужден провести операцию на челюсти. Его поединок с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO), планировавшийся на 19 августа, перенесён.

Артуру Бетербиеву 38 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF. После Бетербиев присоединил к нему титулы WBC и WBO, нокаутировав украинца Александра Гвоздика и американца Джо Смита. В январе россиянин досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда.