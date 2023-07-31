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«Чертовский боец». Сауль Альварес отреагировал на исход боя Кроуфорда и Спенса

«Чертовский боец». Сауль Альварес отреагировал на исход боя Кроуфорда и Спенса
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес прокомментировал результат поединка между американцами Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и Эрролом Спенсом (28-1, 22 KO), состоявшегося вчера, 30 июля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Мне нравится Спенс, но… Кроуфорд слишком хорош для Спенса. Вот почему я ставил на его победу. Поздравляю, Теренс Кроуфорд, ты чертовски хороший боец, заслуженная победа», – написал Альварес в социальных сетях.

Ранее легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо отреагировал на результат боя Кроуфорда и Спенса.

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