Усик: чем больше людей придёт на поединок с Дюбуа, тем больше будет энергии

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился ожиданиями от боя против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). Поединок состоится в Польше.

«Это просто очередное сражение, но оно близко к дому, и я думаю, что это будет как домашний поединок. Чем больше людей придёт на это противостояние, тем лучше, тем больше будет энергии. Больше людей увидят этот бокс, будет больше шума.

Спорт и бокс – это моя жизнь, а для других – развлечение. Мне кажется, это хорошо.

Но это сражение важно. Многие мои друзья пишут, что попытаются приехать. Те, кто не может приехать, потому что защищает нашу страну, пишут, что попытаются посмотреть по телефону или по телевидению, а если без такой возможности, то передадут друг другу по радио», — приводит слова Усика Przeglad Sportowy.