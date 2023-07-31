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Джермелл Чарло рассказал, почему решил подняться в весе и отказаться от защиты с Цзю

Джермелл Чарло рассказал, почему решил подняться в весе и отказаться от защиты с Цзю
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) рассказал, почему решил подняться в весе вместо того, чтобы провести защиту против Тимофея Цзю.

«Я знаю, что Цзю обязательный претендент, но этот бой не повлияет на мою карьеру.

Ему нужно развивать себя, строить свою карьеру, я не против этого. Я был готов с ним драться, потом случилась травма, а потом появилась возможность подраться с Канело, и мы собираемся ею воспользоваться.

Я ещё не закончил свои дела в первом среднем весе. Рой Джонс мог подниматься и опускаться из дивизиона в дивизион, теперь моя очередь», — приводит слова Чарло BoxingScene.

Напомним, поединок Чарло и Альвареса состоится 30 сентября в Лас-Вегасе.

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