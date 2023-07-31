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Джордж Камбосос: Кроуфорд — легендарный

Джордж Камбосос: Кроуфорд — легендарный
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Бывший абсолютный чемпион в лёгком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) прокомментировал победу Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) над Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

«Какой боец Кроуфорд! Легендарный. Отдайте должное Спенсу, он отдал всё, что мог», – написал Камбосос на своей страничке в «Твиттере» после боя.

Напомним, бой между Спенсом и Кроуфордом прошёл в ночь на 30 июля мск в рамках большого боксёрского вечера. Теренс нокаутировал соперника в девятом раунде.

В активе Кроуфорда теперь 40 побед в 40 поединках на профессиональном ринге. Из них 31 победа была добыта досрочно. Он является абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

Для Эррола Спенса это первое поражение. До этого американец выиграл 28 поединков подряд, 22 из которых — нокаутом.

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