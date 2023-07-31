Деонтей Уайлдер: Теренс Кроуфорд доказал, что он лучший

Бывший чемпион в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) прокомментировал победу Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) над Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

«Теренс доказал, что он лучший. Как он это сделал — он сделал это с лёгкостью и со спокойствием. Похоже, что Теренс просто находился в другом измерении в это время», — приводит слова Уайлдера talkSPORT.

Бой между Спенсом и Кроуфордом прошёл в ночь на 30 июля мск в рамках большого боксёрского вечера. Теренс нокаутировал соперника в девятом раунде. Примечательно, что для Эррола Спенса это первое поражение. До этого американец выиграл 28 поединков подряд, 22 из которых — нокаутом.