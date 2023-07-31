Тони Фергюсон сделал заявление после поражения от Грина на UFC 291

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о своём поражении в поединке с соотечественником Бобби Грином. Их бой прошёл на турнире UFC 291. Фергюсон проиграл удушающим приёмом.
«Подготовка к этому бою была исключительной. Это был один из лучших тренировочных лагерей, которые у меня были. Когда бой начался, я чувствовал себя уверенно. Бобби знал, как действовать, и, я уверен, он знал, что делает, когда тыкнул мне в глаз. У него большая история таких приёмов. Это значительно ухудшило мой обзор. Но, несмотря на это, я даже не задумался остановить бой. Хотя доктор считал иначе. На протяжении всей карьеры я всегда проходил через трудности и никогда не сдавался. В этот раз ничего не изменилось.
К сожалению, в спорте такие неудачи являются частью пути. Хотя я не буду использовать тык в глаз в качестве оправдания, я точно знаю, что мне есть что ещё сделать. Завтра проверю, что с глазами, немного восстановлюсь и обратно за дело», — написал Фергюсон.
Тони Фергюсона арестовали за вождение в нетрезвом виде:
- 31 июля 2023
-
09:18
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
07:49
-
07:26
-
06:00
-
00:59
-
00:58
-
00:56
-
00:16
- 30 июля 2023
-
23:49
-
23:09
-
22:34
-
22:09
-
21:03
-
20:57
-
20:28
-
19:26
-
18:13
-
16:50
-
16:23
-
15:10
-
14:36
-
14:00
-
13:36
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:53
-
11:41
-
10:55
-
10:45
-
10:17