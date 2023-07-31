Тони Фергюсон сделал заявление после поражения от Грина на UFC 291

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о своём поражении в поединке с соотечественником Бобби Грином. Их бой прошёл на турнире UFC 291. Фергюсон проиграл удушающим приёмом.

«Подготовка к этому бою была исключительной. Это был один из лучших тренировочных лагерей, которые у меня были. Когда бой начался, я чувствовал себя уверенно. Бобби знал, как действовать, и, я уверен, он знал, что делает, когда тыкнул мне в глаз. У него большая история таких приёмов. Это значительно ухудшило мой обзор. Но, несмотря на это, я даже не задумался остановить бой. Хотя доктор считал иначе. На протяжении всей карьеры я всегда проходил через трудности и никогда не сдавался. В этот раз ничего не изменилось.

К сожалению, в спорте такие неудачи являются частью пути. Хотя я не буду использовать тык в глаз в качестве оправдания, я точно знаю, что мне есть что ещё сделать. Завтра проверю, что с глазами, немного восстановлюсь и обратно за дело», — написал Фергюсон.

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