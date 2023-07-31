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Названы дата и место боя Томми Фьюри с рэпером KSI

Названы дата и место боя Томми Фьюри с рэпером KSI
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Британский боксёр Томми Фьюри проведёт поединок с рэпером KSI. Он состоится 14 октября в Манчестере (Великобритания). В рамках карда выступит также видеоблогер Логан Пол, соперник которого пока не называется.

«Не могу дождаться, чтобы заставить замолчать всех сомневающихся и считающих, что у меня нет шансов. После этого боя вы поймёте, кто я такой», — приводит слова KSI у себя в социальных сетях журналист Майкл Бенсон.

Напомним, ранее Фьюри нанёс первое поражение в карьере блогеру Джейку Полу. Их поединок прошёл в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Для Пола этот бой стал седьмым в боксёрской карьере. Ранее он побеждал экс-бойцов UFC Бена Аскрена, Тайрона Вудли (дважды) и Андерсона Силву. Фьюри до поединка с Полом провёл восемь боёв и ни разу не проиграл.

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