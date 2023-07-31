Артур Бетербиев высказался о переносе боя с Каллумом Смитом из-за операции

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о переносе поединка с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO). Он должен был пройти 19 августа. Новая дата боя пока не называется.

«К сожалению, бой, который был запланирован на 19 августа, пришлось перенести. Недавно у меня была небольшая операция на зубе. И врачи настояли на переносе боя, чтобы челюсть успела зажить. Спасибо всем, кто уже купил билеты, — бой обязательно состоится, но в другой день. Планы Всевышнего намного лучше, чем наши мечты», — написал Бетербиев.

Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои: