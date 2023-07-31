Экс-тренер Дюбуа: бой Усика и Фьюри будет ужасным

Шейн Макгиган, бывший тренер регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа, поделился мыслями о потенциальном поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, высказав мнение, что бой не получится увлекательным для болельщиков.

«Я искренне считаю, что бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком будет ужасным. Не думаю, что этот поединок можно будет назвать потрясающим. Они попытаются перехитрить друг друга. Ни один из них не является сильным панчером. Фьюри будет много бороться, чтобы попытаться замедлить Усика. Он не сможет остановить его одним ударом и постарается выиграть по очкам. Но я не думаю, что это будет отличный бой», — сказал Макгиган на канале Boxing King Media в YouTube.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри: