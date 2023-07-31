Гэтжи показал фото с командой и поясом BMF после победы в бою с Порье на UFC 291

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с командой.
«Окружи себя друзьями, которые верят в тебя больше, чем ты веришь в себя сам», — написал Гэтжи.
Фото: Из личного архива Джастина Гэтжи
Напомним, в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291 Гэтжи проводил бой с соотечественником Дастином Порье. Спортсмены сражались за пояс BMF (звание главного «плохиша» лиги). Поединок закончился победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик. После этого боя в активе Гэтжи 25 побед и четыре поражения, а у Порье 29 побед и восемь поражений.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
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