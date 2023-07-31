«Нет дороги назад». Умар Нурмагомедов высказался о восстановлении после травмы

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, 11-й номер легчайшей весовой категории UFC Умар Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, заявив о готовности вернуться в октагон сразу после реабилитации. Напомним, ранее Умар перенёс операцию на плече.

«Нет дороги назад. Пройду реабилитацию. И снова в бой», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

Напомним, 5 августа Умар Нурмагомедов должен был провести поединок с четвёртым номером дивизиона Кори Сэндхагеном, однако российский боец вынужден был сняться с боя из-за травмы. Ему на замену вышел Роб Фонт. Всего в активе Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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