Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну посетил матч «Манчестер Юнайтед» — «Боруссия» Дортмунд

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну посетил товарищеский футбольный матч между британским клубом «Манчестер Юнайтед» и немецкой командой «Боруссия» Дортмунд.

«Любимый боксёр-супертяжеловес «Манчестер Юнайтед» в здании. Не могу дождаться начала матча в Лас-Вегасе», – написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

«Мы не выбираем фаворитов», — оставили комментарий в пресс-службе «Манчестера».

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фрэнсис Нганну посетил матч «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия Дортмунд»

Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что Фрэнсис проведёт свой первый бой в рамках промоушена уже в следующем году (примерно в середине года). Боец будет выступать в дивизионе Super Fight, условия в котором более выгодные.