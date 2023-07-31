Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну посетил матч «Манчестер Юнайтед» — «Боруссия» Дортмунд

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну посетил матч «Манчестер Юнайтед» — «Боруссия» Дортмунд
Аудио-версия:
Комментарии

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну посетил товарищеский футбольный матч между британским клубом «Манчестер Юнайтед» и немецкой командой «Боруссия» Дортмунд.

«Любимый боксёр-супертяжеловес «Манчестер Юнайтед» в здании. Не могу дождаться начала матча в Лас-Вегасе», – написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

«Мы не выбираем фаворитов», — оставили комментарий в пресс-службе «Манчестера».

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фрэнсис Нганну посетил матч «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия Дортмунд»

Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что Фрэнсис проведёт свой первый бой в рамках промоушена уже в следующем году (примерно в середине года). Боец будет выступать в дивизионе Super Fight, условия в котором более выгодные.

Материалы по теме
Нганну точно вернётся в MMA? За бой с Фьюри он заработает больше, чем за всё время в UFC
Нганну точно вернётся в MMA? За бой с Фьюри он заработает больше, чем за всё время в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023