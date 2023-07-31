Адесанья отреагировал на победу Перейры в бою с Блаховичем

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья отреагировал на результат поединка бывших соперников бразильца Алекса Перейры и поляка Яна Блаховича, который состоялся на турнире UFC 291 в минувшие выходные.

Напомним, Перейра победил раздельным судейским решением по итогам трёх раундов, успешно дебютировав в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг).

«Алекс выиграл, он смотрится хорошо в полутяжёлом весе, и нужно также это учитывать. Ян хитёр, он поступил правильно, попытавшись украсть победу, но этого было недостаточно», – сказал Адесанья в видео, опубликованном на своём YouTube-канале.