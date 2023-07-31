Чемпион WBA в полулёгком весе определится 7 октября

Промоутерская компания Matchroom объявила о боксёрском вечере, который состоится 7 октября в Шеффилде (Великобритания).

В главном бою чемпион мира по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) британец Ли Вуд (27-3, 16 KO) проведёт защиту против соотечественника Джоша Уоррингтона (31-2-1, 8 KO).

Ли Вуду 34 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в июле 2021-го завоевал титул WBA. Во второй защите титула Вуд досрочно уступил мексиканцу Маурисио Ларе, однако в мае взял реванш, победив единогласным решением.

Джошу Уоррингтону 32 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году и в мае 2018-го завоевал титул IBF в полулёгком весе. В марте 2022 года Уоррингтон стал двукратным чемпионом мира, однако в первой же защите уступил раздельным решением мексиканцу Луису Альберто Лопесу.