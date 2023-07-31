Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье оценил шансы Порье на возвращение после нокаута в реванше с Гэтжи

Кормье оценил шансы Порье на возвращение после нокаута в реванше с Гэтжи
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал результат поединка легковесов и соотечественников Дастина Порье и Джастина Гэтжи, который состоялся на турнире UFC 291 в минувшие выходные.

Напомним, Гэтжи победил нокаутом во втором раунде, отквитав досрочное поражение в 2018 году.

«Я надеюсь, что Дастин не уйдёт. Надеюсь, что он продолжит драться, потому что я верю, что есть ещё немало боёв Дастина Порье, которые люди хотели бы увидеть.

Дастин вернётся. Мы видели этого парня и после взлётов, и после падений, и это одна из вещей, которая была известна о нём с самого начала. Мы видели его и на высочайшей вершине, и в глубочайшем упадке», – сказал Кормье в рамках видео на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Гэтжи оценил шансы Оливейры в реванше с Махачевым
Материалы по теме
От Гэтжи откупились фальшивым поясом. Хайлайта продолжают водить за нос
От Гэтжи откупились фальшивым поясом. Хайлайта продолжают водить за нос
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023