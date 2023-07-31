Кормье оценил шансы Порье на возвращение после нокаута в реванше с Гэтжи

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал результат поединка легковесов и соотечественников Дастина Порье и Джастина Гэтжи, который состоялся на турнире UFC 291 в минувшие выходные.
Напомним, Гэтжи победил нокаутом во втором раунде, отквитав досрочное поражение в 2018 году.
«Я надеюсь, что Дастин не уйдёт. Надеюсь, что он продолжит драться, потому что я верю, что есть ещё немало боёв Дастина Порье, которые люди хотели бы увидеть.
Дастин вернётся. Мы видели этого парня и после взлётов, и после падений, и это одна из вещей, которая была известна о нём с самого начала. Мы видели его и на высочайшей вершине, и в глубочайшем упадке», – сказал Кормье в рамках видео на своём YouTube-канале.
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