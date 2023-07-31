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Кормье прокомментировал победу Перейры над Блаховичем

Кормье прокомментировал победу Перейры над Блаховичем
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал результат поединка Алекса Перейры и Яна Блаховича, который состоялся на турнире UFC 291 в минувшие выходные.

Напомним, Перейра победил раздельным судейским решением по итогам трёх раундов, успешно дебютировав в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг).

«Алекс Перейра дебютировал в полутяжёлом весе. И бой начался для него плохо: Блахович сразу же повалил его, но Алекс справился. Он смог защищаться от тейкдаунов и оборонять спину. Блахович побеждал удушающими приёмами девять раз, и большинство из них – удушение сзади. Он был за спиной Перейры практически весь первый раунд, но Алекс вернулся. А если ты вынужден драться с Перейрой, то уступаешь, потому что это один из лучших кикбоксёров в истории», – сказал Кормье в рамках видео на своём YouTube-канале.

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