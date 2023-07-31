Стивен Эй Смит: Кроуфорд встал в один ряд с Флойдом Мейвезером и Шугаром Рэем Леонардом

Известный спортивный обозреватель Стивен Эй Смит прокомментировал результат поединка между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, состоявшегося вчера, 30 июля, в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).
«Я был шокирован. Я считал, что Кроуфорд победит в этом бою, и ставил на его победу по очкам. Я считал, что всё будет близко. И нужно сказать, что Теренс Кроуфорд утвердил себя, как по мне, в качестве первого в списке pound-for-pound.
И брал у него интервью после боя, и он сказал: «Проявите ко мне уважение». Ты чертовски прав, бро, ты заслужил это. Он утвердил себя как один из величайших в полусреднем весе, и когда мы говорим об этом дивизионе, то говорим о Шугар Рэе Леонарде, Томми Хёрнсе, Роберто Дюране, Вильфреде Бенитесе и, конечно же, о Флойде Мейвезере», – сказал Эй Смит в эфире ESPN.
- 31 июля 2023
-
22:34
-
22:00
-
21:53
-
21:05
-
20:34
-
20:09
-
19:41
-
19:30
-
19:02
-
18:32
-
18:17
-
17:31
-
16:42
-
16:21
-
15:45
-
15:08
-
14:29
-
14:09
-
13:29
-
12:55
-
12:39
-
12:01
-
11:16
-
10:43
-
10:04
-
09:18
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
07:49
-
07:26
-
06:00
-
00:59
-
00:58
-
00:56