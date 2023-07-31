Стивен Эй Смит: Кроуфорд встал в один ряд с Флойдом Мейвезером и Шугаром Рэем Леонардом

Известный спортивный обозреватель Стивен Эй Смит прокомментировал результат поединка между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, состоявшегося вчера, 30 июля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Я был шокирован. Я считал, что Кроуфорд победит в этом бою, и ставил на его победу по очкам. Я считал, что всё будет близко. И нужно сказать, что Теренс Кроуфорд утвердил себя, как по мне, в качестве первого в списке pound-for-pound.

И брал у него интервью после боя, и он сказал: «Проявите ко мне уважение». Ты чертовски прав, бро, ты заслужил это. Он утвердил себя как один из величайших в полусреднем весе, и когда мы говорим об этом дивизионе, то говорим о Шугар Рэе Леонарде, Томми Хёрнсе, Роберто Дюране, Вильфреде Бенитесе и, конечно же, о Флойде Мейвезере», – сказал Эй Смит в эфире ESPN.