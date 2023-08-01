Девин Хейни подтвердил следующего соперника

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни подтвердил, что собирается бросить вызов действующему обладателю титула WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Реджису Прогрейсу (29-1, 24 KO).
«Всё сложилось для того, чтобы стать чемпионом мира в двух весовых категориях, возможно, в бою с сильнейшим парнем в первом полусреднем весе. Я покажу свои навыки, когда стану сильнее, потому что мне не придётся думать о весе во время подготовки», – сказал Хейни в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Реджису Прогрейсу 34 года. Американец является бывшим обладателем титула WBA в первом полусреднем весе, а также финалистом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Единственное поражение в карьере потерпел в октябре 2019 года, уступив раздельным судейским решением британцу Джошу Тэйлору. В ноябре 2022-го завоевал вакантный титул WBC.
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