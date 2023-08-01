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Барри Макгиган: искренне считаю, что бой Фьюри против Усика будет ужасным

Барри Макгиган: искренне считаю, что бой Фьюри против Усика будет ужасным
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Барри Макгиган, бывший тренер Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО), поделился мыслями о возможном бое чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) с чемпионом WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

«Я искренне считаю, что бой Тайсона Фьюри против Александра Усика будет ужасным. Я не думаю, что это будет чудесный бой. Они будут пытаться превзойти друг друга, и ни один из них не является большим панчером. Фьюри будет много бороться и держать Александра, чтобы попытаться замедлить его.

У Тайсона не будет возможности нанести такой удар, чтобы остановить его, но он будет бить его, чтобы выиграть по очкам. Но я не думаю, что это будет чудесный бой», — приводит слова Макгигана Boxing Social.

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