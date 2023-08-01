Умар Нурмагомедов раскрыл, как долго и где будет проходить его первая стадия реабилитации

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, 11-й номер легчайшей весовой категории UFC Умар Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился подробностями прохождения реабилитации.
«Ещё три недели в Вегасе. Первая стадия реабилитации тут. Спасибо за обед, брат», — написал Нурмагомедов, добавив фото спортивного менеджера Али Абдель-Азиза.
Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова
Напомним, 5 августа Умар должен был провести поединок с четвёртым номером дивизиона Кори Сэндхагеном, однако был вынужден сняться с боя из-за травмы. На замену россиянину вышел Роб Фонт. Всего на счету Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
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