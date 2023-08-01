Сехудо: теперь Гэтжи следующий в очереди за настоящим золотом

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о победе Джастина Гэтжи в поединке с Дастином Порье.

«Поздравляю моего брата Джастина, официально получившего звание, которое, как мы и так знали, принадлежит ему – главного «плохиша» лиги. Теперь он следующий в очереди за настоящим золотом», — написал Сехудо.

Поединок Гэтжи и Порье состоялся в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291. Спортсмены сражались за пояс BMF (звание главного «плохиша» лиги). Поединок закончился победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: