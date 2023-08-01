Сехудо: теперь Гэтжи следующий в очереди за настоящим золотом
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о победе Джастина Гэтжи в поединке с Дастином Порье.
«Поздравляю моего брата Джастина, официально получившего звание, которое, как мы и так знали, принадлежит ему – главного «плохиша» лиги. Теперь он следующий в очереди за настоящим золотом», — написал Сехудо.
Поединок Гэтжи и Порье состоялся в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291. Спортсмены сражались за пояс BMF (звание главного «плохиша» лиги). Поединок закончился победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
Материалы по теме
Комментарии
- 1 августа 2023
-
09:48
-
09:28
-
09:17
-
08:39
-
08:28
-
07:29
-
00:35
-
00:27
-
00:01
- 31 июля 2023
-
23:45
-
22:34
-
22:00
-
21:53
-
21:05
-
20:34
-
20:09
-
19:41
-
19:30
-
19:02
-
18:32
-
18:17
-
17:31
-
16:42
-
16:21
-
15:45
-
15:08
-
14:29
-
14:09
-
13:29
-
12:55
-
12:39
-
12:01
-
11:16
-
10:43
-
10:04
Партнерский контент