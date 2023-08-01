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Волков потерял позицию в обновлённом рейтинге UFC, Гэтжи и Порье поменялись местами

Волков потерял позицию в обновлённом рейтинге UFC, Гэтжи и Порье поменялись местами
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Американский промоушен UFC обновил рейтинги бойцов. Изменения произошли в нескольких весовых категориях. В лёгком весе американцы Джастин Гэтжи и Дастин Порье, у которых недавно был очный поединок, где победу добыл Джастин, поменялись позициями: Гэтжи теперь второй, а Порье третий.

Россиянин Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, опустился на восьмую строчку рейтинга. Седьмым стал представитель Молдавии Сергей Спивак. Кроме того, одно изменение произошло в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P): бразилец Алекс Перейра, который на UFC 291 победил поляка Яна Блаховича, стал десятым. Ранее Перейра занимал 11-ю позицию.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:

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