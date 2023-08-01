Бобби Грин ответил на обвинения Фергюсона

Американский боец смешанных единоборств Бобби Грин прокомментировал обвинения со стороны Тони Фергюсона, поединок с которым он проводил на турнире UFC 291. Грин победил за счёт удушающего приёма. Фергюсон впоследствии заявил, что Грин намеренно тыкнул ему в глаз.
«Тони сказал, что я намеренно ткнул его в глаз и это сбило его с толку. И с этого момента бой проходил по моему сценарию. Я не согласен с этим. Думаю, я делал гораздо больше на протяжении всего боя. Если спорить с сумасшедшим человеком, то, скорее всего, ничем от него отличаться не будешь. Так что я не собираюсь с ним спорить. Он вбил себе в голову, что я намеренно сделал эту дрянь. Он сумасшедший. С сумасшедшим не поспоришь», — сказал Грин на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Тони Фергюсона арестовали за вождение в нетрезвом виде:
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