О'Мэлли отреагировал на отказ Магомедшарипова вернуться в UFC ради титульного боя

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли прокомментировал слова россиянина Забита Магомедшарипова, выступавшего в полулёгкой весовой категории UFC. Ранее он заявил, что руководство промоушена пыталось его вернуть, предложив титульный поединок. Магомедшарипов это предложение отверг.

«Они предложили Забиту незамедлительный бой за титул, хотя он отсутствовал несколько лет. Он точно был на пути к тому, чтобы стать суперзвездой. Он определённо был звездой UFC. У этого парня хорошие боевые навыки. Его поединки получались увлекательными и при этом чертовски качественными с технической точки зрения. Его бои с Александром Волкановски или Яиром Родригесом были бы очень интересными», — сказал О'Мэлли на своём канале в YouTube.

Последний раз Магомедшарипов выходил в октагон в ноябре 2019 года. Российский боец выиграл единогласным решением судей у Келвина Каттара. В 2021 году Забит уведомил промоушен о завершении карьеры.

Эффектный удушающий приём от Забита Магомедшарипова: