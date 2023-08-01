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Абдель-Азиз высказался в адрес Гэтжи после его победы в бою с Порье

Абдель-Азиз высказался в адрес Гэтжи после его победы в бою с Порье
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался об американском бойце смешанных единоборств, бывшем временном чемпионе в лёгкой весовой категории UFC Джастине Гэтжи.

«11 лет вместе, три мировых титула. Джастин Гэтжи – один из лучших парней, которые когда-либо занимались этим. У него лучшая семья и лучшие тренеры. Я очень благодарен, что являюсь частью его наследия», — написал Абдель-Азиз.

Фото: Из личного архива Али Абдель-Азиза

Напомним, в последнем поединке Гэтжи встречался с соотечественником Дастином Порье. Их бой состоялся в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291. Спортсмены сражались за пояс BMF (звание главного «плохиша» лиги). Поединок закончился победой Джастина нокаутом во втором раунде.

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