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Представлен официальный трейлер турнира UFC 292 с главным боем Стерлинг — О’Мэлли

Представлен официальный трейлер турнира UFC 292 с главным боем Стерлинг — О’Мэлли
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Американский промоушен UFC представил официальный трейлер предстоящего турнира UFC 292, который состоится в ночь с 19 на 20 августа мск. В главном событии спортивного мероприятия встретятся американские бойцы, чемпион лиги в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга Шон О’Мэлли.

Видеозапись можно посмотреть на канале UFC Eurasia в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.

В общей сложности Стерлинг провёл 26 боёв в смешанных единоборствах, одержав 23 победы (три нокаутом) и потерпев три поражения. На счету О’Мэлли 18 поединков, в которых он добыл 16 побед (11 нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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