Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья выразил уверенность, что Перейра подерётся с Прохазкой за титул чемпиона

Адесанья выразил уверенность, что Перейра подерётся с Прохазкой за титул чемпиона
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказал мнение, что бывший обладатель титула в средней весовой категории бразилец Алекс Перейра после победы в бою с поляком Яном Блаховичем встретится с чехом Иржи Прохазкой в поединке за чемпионский титул промоушена в полутяжёлом весе.

«Ян действовал здорово, но этого было недостаточно. Теперь Алекс встретится с Иржи Прохазкой. Вероятно, за пояс», — сказал Адесанья на своём канале в YouTube.

Напомним, поединок Перейры и Блаховича состоялся в ночь на 30 июля мск на UFC 291. Бой продлился все три раунда и завершился победой Перейры раздельным решением судей. В активе Перейры восемь побед при двух поражениях в ММА.

Перейра набрал 10 кг за 12 часов после взвешивания:

Материалы по теме
Адесанья отреагировал на победу Перейры в бою с Блаховичем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023