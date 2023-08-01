Адесанья выразил уверенность, что Перейра подерётся с Прохазкой за титул чемпиона
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказал мнение, что бывший обладатель титула в средней весовой категории бразилец Алекс Перейра после победы в бою с поляком Яном Блаховичем встретится с чехом Иржи Прохазкой в поединке за чемпионский титул промоушена в полутяжёлом весе.
«Ян действовал здорово, но этого было недостаточно. Теперь Алекс встретится с Иржи Прохазкой. Вероятно, за пояс», — сказал Адесанья на своём канале в YouTube.
Напомним, поединок Перейры и Блаховича состоялся в ночь на 30 июля мск на UFC 291. Бой продлился все три раунда и завершился победой Перейры раздельным решением судей. В активе Перейры восемь побед при двух поражениях в ММА.
Перейра набрал 10 кг за 12 часов после взвешивания:
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