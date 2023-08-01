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«Это будет титульник». Прохазка назвал соперника, с которым хочет провести следующий бой

«Это будет титульник». Прохазка назвал соперника, с которым хочет провести следующий бой
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка ответил на вопрос по поводу желания провести поединок с бразильцем Алексом Перейрой.

«Бой с Перейрой за титул в полутяжёлом весе? Да, конечно. Я не уверен, потому что это ещё не подтверждено UFC, но мой следующий бой будет титульным. Поэтому я думаю, что бой с Алексом Перейрой получится отличным титульным противостоянием. Я хотел бы видеть его в качестве соперника в своём следующем бою», — сказал Прохазка на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, в последнем бою Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля мск на UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей.

Иржи Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC:

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