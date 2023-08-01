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Прохазка предположил, что стало причиной травмы Хилла, повлёкшей его отказ от титула UFC

Прохазка предположил, что стало причиной травмы Хилла, повлёкшей его отказ от титула UFC
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка поделился мнением о травме ахиллова сухожилия американца Джамала Хилла, которую он получил в баскетбольном матче. Из-за повреждения Хилл освободил титул чемпиона лиги в полутяжёлом весе.

«Я сразу подумал: «Чувак, что ты делаешь?» Лишний вес критичен, особенно для лодыжек и коленей. Когда вес начинает превышать норму, то колени и лодыжки от этого страдают. Это была моя первая мысль по этому поводу», — сказал Прохазка на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Ранее Хилл заявил, что из-за травмы он не сможет выходить в октагон на протяжении долгого времени. Повреждение потребует хирургического вмешательства.

Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!

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