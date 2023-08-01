Стивен Томпсон заявил, что не получил от UFC денег за отменённый бой с Мишелем Перейрой

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американский ветеран Стивен Томпсон рассказал, что не получил денег за отменённый поединок с бразильцем Мишелем Перейрой. Он должен был состояться на турнире UFC 291. Перейра не смог сделать вес, превысив лимит весовой категории более чем на килограмм. Томпсон в связи с этим принял решение не выходить на бой.

«На данный момент мои представители ведут переговоры с UFC. Мне ещё ничего не заплатили. Я знаю, что Дана Уайт сейчас в отпуске, однако я чувствую, что UFC поступит со мной правильно. Я делал всё, что от меня требовалось. Стараюсь быть настолько честным, насколько это возможно, когда дело доходит до подписания контрактов, а после соблюдаю условия, которые в них прописаны. Переговоры пока продолжаются. Я думаю, они ждут, когда Дана Уайт вернётся из отпуска. Тогда мы всё обсудим. Но на данный момент – ничего», — сказал Томпсон на канале MMAFightingonSBN в YouTube.