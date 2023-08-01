Шовхал Чурчаев проведет бой с учеником Шлеменко на турнире «Наше дело»

Спортивный директор промоушена «Наше Дело» Армен Гулян заявил, что лига проведёт бой между Шовхалом Чурчаевым и Артёмом Рофалем уже в сентябре текущего года.
«Контракт на бой Шовхала Чурчаева и Артёма Рофаля подписан. Поединок пройдёт уже в сентябре, на ближайшем турнире.
Мы вели диалог с командой Чурчаева. Основным препятствием было достижение договорённостей между Шовхалом и лигой Hardcore, где у него должен был пройти бой и ему был выплачен аванс. Такой диалог состоялся, договорённости между сторонами были достигнуты. Я созвонился с генеральным продюсером HFC MMA Алибеком Гитиновым, он дал подтверждение о том, что вопрос решается и препятствий в организации боя нет». — приводит слова Гуляна пресс-служба промоушена «Наше Дело».
Рофаль — ученик Александра Шлеменко. В 2022 году, за день до чемпионского боя в поп-ММА промоушене «Наше Дело», он был избит Чурчаевым и его друзьями в одной из московских гостиниц.
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