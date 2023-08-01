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Гастелум сообщил, что из-за травмы не встретится с Рахмоновым 16 сентября

Американский боец Келвин Гастелум сообщил, что его бой с непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым не состоится 16 сентября в рамках турнира UFC.

«Срочные новости. К сожалению, я получил травму, и мой бой с Шавкатом Рахмоновым не состоится/отложен.

Полное видео смотрите на моём YouTube-канале», — написал Гастелум на своей странице в «Твиттере».

Бой между Рахмоновым и Гастелумом должен был стать соглавным событием вечера. В главном поединке за титул чемпионки в наилегчайшем весе сразятся Алекса Грассо и Валентина Шевченко.

Напомним, в своём последнем бою Рахмонов одолел американца Джеффа Нила. Он одержал ту победу сабмишеном в третьем раунде.

Келвин Гастелум является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в среднем весе.