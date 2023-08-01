Гастелум сообщил, что из-за травмы не встретится с Рахмоновым 16 сентября
Поделиться
Американский боец Келвин Гастелум сообщил, что его бой с непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым не состоится 16 сентября в рамках турнира UFC.
«Срочные новости. К сожалению, я получил травму, и мой бой с Шавкатом Рахмоновым не состоится/отложен.
Полное видео смотрите на моём YouTube-канале», — написал Гастелум на своей странице в «Твиттере».
Бой между Рахмоновым и Гастелумом должен был стать соглавным событием вечера. В главном поединке за титул чемпионки в наилегчайшем весе сразятся Алекса Грассо и Валентина Шевченко.
Напомним, в своём последнем бою Рахмонов одолел американца Джеффа Нила. Он одержал ту победу сабмишеном в третьем раунде.
Келвин Гастелум является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в среднем весе.
Комментарии
- 1 августа 2023
-
19:33
-
19:27
-
17:51
-
17:00
-
16:57
-
16:20
-
16:00
-
15:45
-
15:09
-
14:48
-
14:02
-
13:42
-
13:04
-
12:11
-
11:31
-
10:51
-
10:08
-
09:48
-
09:28
-
09:17
-
08:39
-
08:28
-
07:29
-
00:35
-
00:27
-
00:01
- 31 июля 2023
-
23:45
-
22:34
-
22:00
-
21:53
-
21:05
-
20:34
-
20:09
-
19:41
-
19:30
Партнерский контент