Рахмонов предложил Гастелуму встретиться в Абу-Даби на турнире UFC 294

Непобеждённый боец UFC, казахстанец Шавкат Рахмонов отреагировал на новость о том, что его бой с американцем Келвином Гастелумом не состоится 16 сентября из-за травмы последнего.

«Пиньята (игрушка со сладостями, которую разбивают латиноамериканские дети во время праздника. — Прим. «Чемпионата»), я согласился драться с тобой на твоей территории в День независимости Мексики на арене, полной твоих сторонников — и это не моя проблема, что ты не можешь сделать это сейчас. Твоя очередь согласиться сразиться со мной на моей территории, в Абу-Даби на турнире UFC 294! Или ты только сейчас понял, что это была плохая идея?» — написал Рахмонов на своей странице в «Твиттере».

Бой между Рахмоновым и Гастелумом должен был стать соглавным событием вечера. В главном поединке за титул чемпионки в наилегчайшем весе сразятся Алекса Грассо и Валентина Шевченко.