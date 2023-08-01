Рахмонов предложил Гастелуму встретиться в Абу-Даби на турнире UFC 294

Непобеждённый боец UFC, казахстанец Шавкат Рахмонов отреагировал на новость о том, что его бой с американцем Келвином Гастелумом не состоится 16 сентября из-за травмы последнего.
«Пиньята (игрушка со сладостями, которую разбивают латиноамериканские дети во время праздника. — Прим. «Чемпионата»), я согласился драться с тобой на твоей территории в День независимости Мексики на арене, полной твоих сторонников — и это не моя проблема, что ты не можешь сделать это сейчас. Твоя очередь согласиться сразиться со мной на моей территории, в Абу-Даби на турнире UFC 294! Или ты только сейчас понял, что это была плохая идея?» — написал Рахмонов на своей странице в «Твиттере».
Бой между Рахмоновым и Гастелумом должен был стать соглавным событием вечера. В главном поединке за титул чемпионки в наилегчайшем весе сразятся Алекса Грассо и Валентина Шевченко.
- 1 августа 2023
-
19:33
-
19:27
-
17:51
-
17:00
-
16:57
-
16:20
-
16:00
-
15:45
-
15:09
-
14:48
-
14:02
-
13:42
-
13:04
-
12:11
-
11:31
-
10:51
-
10:08
-
09:48
-
09:28
-
09:17
-
08:39
-
08:28
-
07:29
-
00:35
-
00:27
-
00:01
- 31 июля 2023
-
23:45
-
22:34
-
22:00
-
21:53
-
21:05
-
20:34
-
20:09
-
19:41
-
19:30