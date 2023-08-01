Девушка-боец UFC заявила, что соперница пыталась раздеть её во время боя

Американка Миранда Маверик, выступающая в UFC, заявила, что Присцила Кашоэйра из Бразилии пыталась раздеть её во время боя в рамках турнира UFC 291.

«В какой-то момент я должна сказать, что пора признать это. Она почти весь бой держала пальцы выпрямленными, и не было никакого шанса на то, что она просто пыталась оттолкнуть меня от себя, не было никаких ладоней. Я заранее предупредила судью, и я думаю, что он проделал примерно такую же хорошую работу, как и любой другой рефери.

Я надеюсь, что весь мир не видел меня в те моменты, но, возможно, они что-то увидели, и я понимаю, что это часть рисков во время боя. Это было неприятно, и это заставляло меня выходить из угла с каждым раундом всё более злой.

Я знала, что у неё быстрые руки, знала, что она могла быть хулиганом в клетке. Я вошла туда осторожно, зная, что в её боях были сомнительные моменты — я защищала глаза, защищала всё. Её руки несколько раз застревали там, где их не должно было быть, что было неприятно.

Я хотела ослабить её, чтобы мне не пришлось ни о чём беспокоиться, когда я пойду на сабмишен», — приводит слова Маверик MMA Fighting.

Напомним, бой завершился победой Маверик сабмишеном в третьем раунде.