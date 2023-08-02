Порье заявил, что Макгрегора должны проверить на допинг

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье выразил мнение, что ирландский боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор должен пройти тест на использование запрещённых веществ.

«Чувак, ему нужно пройти тест на наркотики. Это то, что ему нужно сделать. Да, ему нужно пройти тест на допинг. И если мы изменим правила, чтобы он смог соревноваться и принести промоушену деньги за просмотры, мне кажется, что мы превратим в посмешище всё то, что у нас действовало ранее. Но решаем эти вопросы не мы, поэтому они делают то, что хотят. Так что посмотрим», — приводит слова Порье MMAWeekly.com.

Напомним, на турнире UFC 291 Джасти Гэтжи нокаутировал Дастина Порье и завоевал пояс BMF. После боя Макгрегор вызвал Гэтжи на бой, но американец отклонил это предложение.