Исмаилов — о реванше с Минеевым: наш бой состоится, я, как автомат Калашникова, не старею

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о возможном бое с Владимиром Минеевым по правилам бокса.

«Можно будет договориться, потому что противостояние против Минеева интересно для меня со спортивной точки зрения. Многие фанаты боятся, что я подвину Владимира. У них не будет возможности напоминать мне про него. Все наши бои были загруженные, мощные, где-то непредсказуемые. Никто ведь не думал, что я усну в третьем раунде, а я захотел поспать.

Нормально чувствовал себя после пяти раундов боя против Александра Шлеменко, мы нормально подвигались. Отдышки у меня не было, я нормально разговаривал. Гаджиев и Минеев думают: «Раньше мы терпели два раунда, а теперь придётся терпеть целых пять». Это же серьёзная проблема. Тогда его сбивал грузовичок, а сейчас – электричка. Я понимаю их опасения. Поэтому они хотят провести поединок по боксу, на своей территории. О ММА речи и нет. Я буду хозяином в ринге, если состоится бой по боксу. Если я одержу победу в боксе, они скажут, что по ММА я проиграл. Но я не против. Готов подраться с Владимиром и по боксу, и по ММА в один вечер. Но наш бой состоится. Я по-спортивному голоден, зол.

Гаджиев ещё может предложить бой по кикбоксингу. С каким переживанием он относится к Владимиру. Я готов к кикбоксингу, но только с борьбой. Не знаю, с кем встречусь в ближайшем будущем, но переговоры идут, мне подбирают правильного партнёра. Нужны имя и конкуренция. Мог бы заработать лёгкие деньги, но я таким не занимаюсь. С Оланреваджу Дурадолой мы стояли друг напротив друга, а я думал: «В ноги пройти нельзя, он же профессиональный боксёр». Я ещё бодр, зарядил себя на несколько выстрелов. Я, как автомат Калашникова, не старею», – приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Ранее глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев предложил болельщикам скинуться на проведение восьмираундового боя по правилам бокса между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.