Макгрегор объяснил, почему Порье не достоин включения в Зал славы UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказал мнение, что американец Дастин Порье не достоин включения в Зал славы UFC.
«Он никогда не становился неоспоримым чемпионом. 0-3 в титульных боях. Я не согласен с тем, что он достоин включения в Зал славы. При всём уважении у него есть одна уверенная победа в бою со мной, когда его гоняли по клетке, прежде чем он её одержал. А также есть вторая, когда я поломал ногу. Так что нет, не за что», — написал Макгрегор в социальных сетях.
В последнем поединке Порье встречался с соотечественником Джастином Гэтжи. Бой состоялся в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291. Спортсмены сражались за пояс BMF (звание главного «плохиша» лиги). Противостояние закончилось победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.
Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада:
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