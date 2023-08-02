Джастин Гэтжи обратился к Конору Макгрегору насчёт боя

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавние слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора. Ранее Макгрегор высказал желание провести поединок с Гэтжи, а также написал следующее: «Я нокаутирую его одним ударом. Гарантирую».

«Подпиши контракт, большой мальчик», — написал Гэтжи.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291 Гэтжи проводил бой с соотечественником Дастином Порье. Спортсмены сражались за пояс BMF (звание главного «плохиша» лиги). Поединок закончился победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик. После этого боя в активе Гэтжи 25 побед и четыре поражения, а у Порье 29 побед и восемь поражений.

Самые образованные бойцы UFC. Волков, по сути, – академик!