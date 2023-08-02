Названы дата и место поединка Штыркова и экс-бойца UFC Константина Ерохина

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков проведёт поединок с бывшим бойцом UFC Константином Ерохиным. Об этом информирует пресс-служба промоушена RCC. Противостояние состоится 26 августа на ЦСКА-Арена. Бой будет проходить по правилам бокса.
В смешанных единоборствах на счету Штыркова 25 боёв, в которых он добыл 22 победы (десять нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием завершился вничью. В настоящий момент Ивану 34 года.
Ерохин в общей сложности в ММА провёл 14 поединков, одержав в них десять побед (девять нокаутом) и потерпев четыре поражения. Сейчас Константину 40 лет.
Дацик ответил Штыркову на критику:
Ранее Штырков высказался по поводу новости о том, что россиянин Ислам Махачев проведёт бой-реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
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