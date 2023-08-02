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Алджамейн Стерлинг показал, как отпраздновал 34-летие

Алджамейн Стерлинг показал, как отпраздновал 34-летие
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как отпраздновал свой день рождения. 31 июля Стерлингу исполнилось 34 года.

«Что за год это был! Я здорово его провёл и теперь готов ко всему, что бог запланировал для меня в 34 года. У меня есть цели, ради достижения которых я упорно работаю! Я поужинал вкусным стейком с моей прекрасной невестой и небольшим шоколадным тортом. Жизнь прекрасна, и я молюсь о том, чтобы у меня было ещё много таких приятных моментов с людьми, которых я люблю. Спасибо вам всем за сообщения и любовь, которую вы проявили в мой день рождения (7-31-89). Предстоит ещё многое сделать, чтобы иметь наилучшие шансы на победу 19 августа», — написал Стерлинг.

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

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