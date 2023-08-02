Чендлер: Гэтжи победит Махачева и станет чемпионом UFC

Американский боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга лёгкого веса UFC Майкл Чендлер высказался о соотечественнике Джастине Гэтжи, выразив уверенность, что он завоют чемпионский титул UFC в лёгком весе.
«Джастин Гэтжи больше не просто боец, который выходит в октагон, чтобы подраться. Джастин стремится завоевать титул чемпиона, и я думаю, у него это получится. Будет ли это Махачев или Оливейра, Гэтжи получит этот титульный бой.
Думаю, Джастин станет чемпионом UFC в лёгком весе в первом квартале следующего года. Полагаю, он одолеет Ислама. Думаю, он побьёт Оливейру. Джастин Гэтжи привёл себя в порядок. У него уже были все необходимые качества, у него хорошее кардио, хорошая скорость, сила. И у него отличная защита. Теперь, когда он оттачивает свои навыки, победить его будет непросто», — сказал Чендлер на своём канале в YouTube.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
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