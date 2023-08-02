Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер: Гэтжи победит Махачева и станет чемпионом UFC

Чендлер: Гэтжи победит Махачева и станет чемпионом UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга лёгкого веса UFC Майкл Чендлер высказался о соотечественнике Джастине Гэтжи, выразив уверенность, что он завоют чемпионский титул UFC в лёгком весе.

«Джастин Гэтжи больше не просто боец, который выходит в октагон, чтобы подраться. Джастин стремится завоевать титул чемпиона, и я думаю, у него это получится. Будет ли это Махачев или Оливейра, Гэтжи получит этот титульный бой.

Думаю, Джастин станет чемпионом UFC в лёгком весе в первом квартале следующего года. Полагаю, он одолеет Ислама. Думаю, он побьёт Оливейру. Джастин Гэтжи привёл себя в порядок. У него уже были все необходимые качества, у него хорошее кардио, хорошая скорость, сила. И у него отличная защита. Теперь, когда он оттачивает свои навыки, победить его будет непросто», — сказал Чендлер на своём канале в YouTube.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

Материалы по теме
Гэтжи — самый опасный соперник для Махачева. С таким ударником Ислам ещё не дрался
Гэтжи — самый опасный соперник для Махачева. С таким ударником Ислам ещё не дрался
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023