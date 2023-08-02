Сехудо посоветовал Гэтжи отказаться от боя с Махачевым ради поединка с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказал мнение, что его соотечественнику Джастину Гэтжи в настоящий момент следует отказаться от желания провести поединок с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым ради противостояния с Конором Макгрегором.

«Да, мы все хотим чемпионский титул, но в данной ситуации, как мне кажется, Конор Макгрегор — отличный соперник для Джастина Гэтжи. На конку миллионы и миллионы долларов, когда речь заходит о Коноре. А пояс ещё будет. Если бы мне пришлось выбирать, а бы выбрал 10 миллионов долларов! Да, иногда мы говорим, что не хотим драться с тем, кто на стероидах, но, в конце концов, это не имеет значения», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: