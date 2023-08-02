Макгрегор ответил Гэтжи по поводу контракта на бой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор отреагировал на недавнее предложение американского бойца смешанных единоборств Джастина Гэтжи. Ранее Гэтжи обратился к Макгрегору, написав следующее на своей странице в соцсетях: «Подпиши контракт, большой мальчик».
«Подписал», – написал Макгрегор у себя в социальных сетях.
Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с американцем Дастином Порье и сломал себе ногу. В общей сложности в активе Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. На счету Гэтжи 25 побед при четырёх поражениях.
Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:
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