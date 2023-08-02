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Камару Усман назвал желаемого соперника

Камару Усман назвал желаемого соперника
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Бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман рассказал, что хотел бы провести поединок с двукратным претендентом на титул промоушена в полусреднем весе, американским ветераном Стивеном Томпсоном.

«Единственный парень, поединок с которым в настоящий момент имеет смысл, это Стивен Томпсон. Ему тоже нужен соперник. Топмсон уже давно в игре, у него есть имя. А его бои получаются всегда хорошими. Противостоять его стилю очень непросто», — приводит слова Усмана TMZ.

Рпанее Томпсон рассказал, что не получил денег за отменённый поединок с представителем Бразилии Мишелем Перейрой, который должен был пройти на турнире UFC 291.

Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:

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