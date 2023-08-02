Непобеждённый хорватский боксёр сделал прогноз на бой Усика и Дюбуа

Непобеждённый хорватский боксёр Филип Хргович поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 26 августа в Польше.

«Я думаю, Усик — фаворит на победу в этом бою. Думаю, у него гораздо больше шансов. Дюбуа – крупный парень, хороший панчер, и в боксе может случиться всё что угодно. Я не исключаю, что он сможет нанести нокаутирующий удар, но не вижу у него шансов перебоксировать Усика. Я думаю, он будет слишком медленным.

Усику нужно быть осторожным и держаться подальше от его правой руки. Но вообще я полагаю, что для Усика это будет довольно лёгкая прогулка», — сказал Хргович на канале Wasserman Boxing в YouTube.

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