Биспинг отреагировал на решение Гэтжи отказаться от боя с Макгрегором

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг прокомментировал ответ американского бойца ММА Джастина Гэтжи ирландцу Конору Макгрегору. Ранее Макгрегор заявил, что хотел бы провести поединок с Гэтжи, а Джастин после этого сообщил, что «не станет драться с тем, кто на стероидах».

«Конор Макгрегор писал ему в соцсетях и говорил всякую чушь, как он всегда делает. Он здорово справляется с тем, чтобы оставаться актуальным, даже несмотря на то, что уже довольно давно не дрался. Не считаю ответ Гэтжи какой-то тактикой в переговорах. Он хочет стать чемпионом, затем несколько раз защитить пояс и завершить карьеру. Если он выиграет у Ислама Махачева или Чарльза Оливейры, независимо от того, кто будет чемпионом после поединка в Абу-Даби, то всё равно получит большой гонорар. Может быть, он сможет сразиться с Конором Макгрегором в качестве чемпиона. Есть много соблазнов, но он хочет сосредоточиться на наследии. И в этом я с ним согласен. Гэтжи зарекомендовал себя как претендент номер один, без тени сомнения», — сказал Биспинг на канале Michael Bisping Podcast в YouTube.

Хабиб, хромая после боя, сел на вертолёт в Абу-Даби: